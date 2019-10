Puglia in festa

Descrizione evento: XXX SAGRA DE LA VOLÌA CAZZATA 2019: un’edizione dai grandi numeri: 30anni, 2 weekend di festa, 6 giornate da non perdere! Martano, dal 11 al 13 e dal 18 al 20 ottobre 2019 Largo Primo Maggio Torna, organizzata dall’Associazione Ricreativa Culturale “Cosimo Moschettini”, la Sagra de la Volìa Cazzata! Grande festa per una grande sagra che celebra un prodotto autentico, segno e simbolo della nostra terra: l’oliva o meglio la volìa, che nella tradizione contadina martanese diventa, in questo particolare momento dell’anno, volìa cazzata (oliva schiacciata). Secondo un’antica usanza le olive vengono schiacciate (ossia cazzate) a mano con grossi martelli e lasciate maturare in acqua per circa 15 giorni prima di essere consumate. Fra gli appuntamenti più attesi dell'autunno salentino, connotata da una spiccata tipicità, arriva, dunque, a Martano, la XXX Sagra de la Volìa Cazzata Un’edizione straordinaria per un anniversario importante: 30 anni di sagra! Ogni anno sono migliaia le persone che giungono da tutta la provincia per partecipare a quest’evento che ha mantenuto nel tempo i valori propri di una sagra, nata per onorare tradizione e buon cibo. Accanto alle volìe cazzate, sono tanti gli altri prodotti tipici della cucina locale serviti negli stand allestiti sotto una tendocopertura permanente di ben 2500 mq: pittule, pezzetti di cavallo, arrosti, carne di maiale lessa, fave e cicoreddhe oltre al buon vino e a fiumi di birra fresca. Quest’anno, nell’ambito della XXX Sagra de la Volìa Cazzata, una partnership solidale con “IO NON MOLLO”, un’associazione di giovani che ha messo insieme la voglia di farcela e l’amore per il prossimo dando vita ad una rete di solidarietà che punta a rendere meno difficile sia affrontare una diagnosi di cancro che il percorso di cura che ne consegue. Grazie alla generosità di numerosi artisti salentini che hanno aderito all’evento di beneficenza, domenica 13 ottobre, sul piazzale della sagra, “IO NON MOLLO DAY” un pomeriggio e una serata musicale di notevole spessore dopo il PRANZO DI BENEFICENZA (i dettagli nel cs allegato al presente). Altra novità di questa edizione è la partnership con ANDID, l’Associazione Nazionale dei Dietisti, che proporranno ai bambini delle scuole elementari di Martano un percorso attraverso il cibo della tradizione. Non mancherà nemmeno in questa edizione il consueto appuntamento con il pranzo di degustazione, che come ogni anno, si svolgerà presso gli stand della sagra e che sarà aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere il tradizionale pranzo della domenica in compagnia dello staff della Sagra de la Volìa Cazzata. Per partecipare al pranzo è possibile prenotare al numero +39 3387454622, inviare una mail all'indirizzo info@voliacazzata.it o rivolgersi alle casse durante la manifestazione. Le prenotazioni termineranno entro le ore 24.00 di sabato 19 ottobre 2019. Sagra de la Volìa Cazzata è festa, è condivisione, è promozione, è solidarietà. Ma è anche amicizia. Grazie, infatti, al gemellaggio che ha sancito il patto di amicizia tra la comunità martanese e Villimpenta (Mantova) durate i sei giorni fi festa si potranno degustare i prodotti della tradizione locale salentina e gli ottimi prodotti della cucina villimpentese. Dal 1996 la Sagra de la Volia Cazzata e la Festa del Risotto di Villimpenta hanno intrapreso un viaggio fatto di profumi, di sapori, di tradizione e di cultura. L’Associazione “Cosimo Moschettini” di Martano, organizzatrice della Sagra de la Volìa Cazzata, l’Associazione di Promozione Sociale Legambiente "La Poiana" – Circolo di Galatina insieme all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Terzo Tempo” di Martano, hanno aderito alla 27esima edizione della campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo 2019”, che ha come scopo la promozione della vivibilità dei luoghi ma anche la tolleranza, la solidarietà e l’integrazione. “Puliamo il Mondo” si compone di tanti piccoli gesti per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, attraverso il contributo prezioso della cittadinanza attiva, per promuovere la bellezza dei luoghi e la salvaguardia degli stessi. Da questa edizione Sagra de la Volìa Cazzata sarà PLASTIC FREE Come in ogni edizione, anche quest’anno, grande attenzione al programma musicale che sarà ricco e spazierà dalla musica popolare, alla pizzica, al rock, al divertentismo. PROGRAMMA XXX Sagra de la Volia Cazzata Venerdì 11 ottobre 2019

Ore 19.30

Apertura ufficiale XXX Edizione Sagra de la Volia Cazzata



Ore 20.30

Unite and Love - Raggae Roots Dub



a seguire

Lu Rusciu Nosciu - Pizzica e musica popolare salentina Sabato 12 ottobre 2019 Ore 10.30

Puliamo il Mondo 2019 - 27esima edizione della campagna nazionale di Legambiente per la promozione della vivibilità dei luoghi Ore 20.30

DJ Set



a seguire

Nessuna Pretesa - Divertentismo Domenica 13 ottobre 2019

Ore 13.00

IO NON MOLLO DAY - Pranzo di beneficienza



Ore 15:00 IO NON MOLLO DAY - Special Live Battle Special Stage - Accasaccio, Killo, Moinè, Turco



Ore 18.00

IO NON MOLLO DAY - DJ Set

Tom and Clap "La disco avventura"



Ore 20.00 IO NON MOLLO DAY - Concert Live Sud Sound System, La Municipàl, Cesko & Paco Carrieri, Io te e Puccia, Tekemaya, Oscaldo, Ties, Inude, Random Chickens, Folkalore



Venerdì 18 ottobre 2019 Ore 20.30

Consuelo Alfieri - Pizzica e musica popolare salentina



a seguire

Alla Bua - Pizzica e musica popolare salentina Sabato 19 ottobre 2019 Ore 20.30

Glorify - Funk, Disco Music, Swing, Rock and Roll, Soul, Jazz, Blues, Rhythm and Blues a seguire

Rewind - musica anni 70-80-90 Domenica 20 ottobre 2019 Ore 13.00

Pranzo di degustazione Pranzo con menù fisso al costo di 15 € Per info e prenotazione posti chiamare il numero 3387454622, inviare un'email all'indirizzo info@voliacazzata.it o rivolgersi alle casse durante la manifestazione. Le prenotazioni termineranno entro le ore 24.00 di sabato 19 ottobre 2019. Ore 20.30

DJ Set

Rock Italiano e Vintage, balli di gruppo e liscio a seguire

Gli Avvocati divorzisti - Musica anni 60/70 e cover italiane