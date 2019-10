Puglia in festa

Descrizione evento:

Il 20 ottobre alle ore 20:15 sarà presentato presso il Fondo Verri di Lecce “Dream Notes” il nuovo album di Pat Battstone e Giorgia Santoro pubblicato da Leo Records, ispirato alle opere pittoriche di Daniela Chionna .



A comporre “Dream Notes” sono appunti di viaggio in una foresta che abita il sogno; una rivelazione, un cammino incantato. A far traccia, insieme, il piano, il flauto e i suoni degli animali.

“Quando ascolto questa musica, il mio sguardo interiore si apre a nuovi scenari. Attraverso territori sconosciuti intrisi di ricordi lontani nel tempo” afferma l'artista Daniela Chionna pittrice e autrice degli “Appunti onirici” che hanno ispirato l’itinerario e costituito la partitura musicale percorsa dal pianista Pat Battstone e dalla flautista Giorgia Santoro.

“L'idea di produrre musica per le opere d'arte di Daniela ha preso avvio nell'estate del 2017, con la collaborazione di Giorgia, così, a partire dalle sessioni di “The new destination”, è stato impostato il lavoro” - racconta Pat Battstone - “I nostri incontri successivi hanno ulteriormente rafforzato l’intesa musicale: domande e risposte, cambiamento e adattamento, coesione emotiva e una profonda familiarità con la direzione dell'altro. I risultati sono una perfetta sintonia, una sincronia sempre in armonia ed emotivamente connessa. Questo lavoro è il risultato della coltivazione e maturazione della visione condivisa tra Giorgia, Daniela e me stesso.”