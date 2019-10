Puglia in festa

Descrizione evento: Dopo una lunga attesa, riapre il tempio della musica....

..riapre il Facola Fun di Martina Franca winter, season 2019/2020 !!!



Sarà un lungo inverno da trascorrere insieme nel nostro locale, dove non ha bisogno di presentazioni per coloro che lo conoscono e per quelli che hanno fatto la storia insieme a noi in questi anni, ma hai nuovi avventori che si affacceranno per la prima volta, gli organizzatori promettono di regalarvi tante emozioni nuove, ospiti, party e format esclusivi !!!



Siamo pronti quindi a riaccogliervi nella nostra struttura polifunzionale in Valle D'Itria e a farvi divertire da



SABATO 19 OTTOBRE nelle nostre 4 sale diverse:



- Main Room / Commerciale

- Pista Latina

- Super Privè House

- Live Room: Hip Hop / RnB / Reggaeton



four rooms, more fun ...... #FacolaFunisBack !!!!

******************************************************

per info, ingressi ridotti e prenotazioni tavoli privè:

info line 3933848179



S.S.172 - MARTINA FRANCA >> Taranto km 4,600

(contrada guardariello)



seguici anche su instagram:

https://www.instagram.com/facolafun/



*** next event: Halloween Night / 31 Ottobre ***

Web: www.facebook.com/events/239...