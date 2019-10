Puglia in festa

Descrizione evento:

Parte a Lecce il corso infrasettimanale di Improvvisazione Teatrale tutti i lunedì sera!



Dato il numero elevato di richieste (il corso del sabato è esaurito, è possibile inserirsi solo lista d'attesa), lunedì 7 ottobre (alle ore 20:30 – partecipazione su prenotazione) Improvvisart presenta, presso la sala dell’ex Convitto Palmieri, ora Biblioteca Bernardini, nel centro storico di Lecce, la lezione di prova gratuita del corso di Improvvisazione Teatrale 2019-20, aperta a tutti coloro che vogliono entrare nel fantastico mondo di questa arte nobile, coinvolgente e divertente.

Due ore di lezione con Fabio Musci e Paolo Paticchio, docenti e attori della Compagnia Improvvisart, per avvicinarsi a questa disciplina artistica, sperimentare se stessi in un entusiasmante lavoro di gruppo e lasciarsi avvolgere dalla magia dell’Impro.

Per partecipare alla lezione prova basta mandare una mail a info@improvvisart.com con i propri dati e contatti o chiamare il 328.7686080.

Il corso si svolgerà da ottobre a maggio tutti i lunedì sera, con lezioni da due ore a settimana. Il percorso didattico è suddiviso in 8 mesi ed è aperto a tutti, con esperienza teatrale e non.

La scuola di Improvvisazione Teatrale "Improvvisart" è l'unica scuola di teatro in Puglia che si avvale di Formatori di Improvvisazione Teatrale validati SNIT, iscritti all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale “Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013”. Improvvisart offre un percorso di studi triennale e di specializzazione finalizzata a diventare attori e formatori di Improvvisazione Teatrale.

La direzione artistica della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale di Lecce è a cura di Improvvisart, l'unica sede pugliese della S.N.I.T. (Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale), con corsi di improvvisazione teatrale base, avanzati e di specializzazione.



Lezione di prova gratuita di Improvvisazione Teatrale

Sabato 5 ottobre alle 15:00 (corso esaurito, è possibile inserirsi solo in lista d’attesa)

Lunedì 7 ottobre – ore 20:30/22:30

c/o Ex Convitto Palmieri - Biblioteca Bernardini, Piazzetta Carducci (centro storico) – Lecce.

Per info e prenotazione: 328.7686080

www.improvvisart.com- info@improvvisart.com