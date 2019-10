Descrizione evento: In occasione della Sagra delle Olive 2019 la Pro Loco di Sannicandro di Bari in collaborazione con la Delegazione Peucezia Sud ha realizzato all'interno del Castello Normanno Svevo un percorso sensoriale con degustazione. A partire dalle ore 19:00 vi aspettiamo per un percorso tematico all'interno del Castello e Stands con degustazioni delle tipicità locali delle Pro Loco partecipanti