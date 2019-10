Puglia in festa

Descrizione evento: Sammichele di Bari – Domenica 13 Ottobre 2019, alle ore 9:30 si terrà un’escursione naturalistica alla scoperta dell’affascinante Lama San Giorgio, millenario solco carsico che attraversa diversi comuni baresi, tra cui quello di Sammichele di Bari. L’iniziativa è promossa dall’associazione di promozione sociale Salento Slow Travel, per promuovere insieme a FederTrek, la Giornata Nazionale del Camminare 2019. Focus di questa nuova edizione è il turismo lento, un modo di viaggiare e scoprire i territori all’insegna della sostenibilità e della lentezza. Il percorso si snoderà tra le zone rurali del paese, per giungere nel cuore della Lama, dove, guidati da un esperto, scopriremo le caratteristiche naturali e geomorfologiche dell’area, curiosità, usi e aneddoti, legati alle numerose specie di piante presenti. La passeggiata, organizzata in collaborazione con altre associazioni locali, intende promuovere buone pratiche sostenibili per una fruizione e la tutela di Lama San Giorgio, oltre che la diffusione della cultura del camminare come occasione di conoscenza, salute e benessere: saranno presenti anche esperti di walking, per illustrare ai partecipanti i benefici fisici e salutistici del camminare. Ore 9.15 - Raduno presso Piazza della Vittoria Ore 9.30 - Partenza Ore 12.30 - AperiWalking con prodotti tipici locali presso Masseria Agriturismo "Sciuscio" (10€ a persona – attività facoltativa) ___________________________________________ La passeggiata seguirà un percorso ad anello di circa 3 km A/R L’escursione è riservata ad un numero massimo di 30 partecipanti. L’evento è gratuito e plastic free, ma occorre prenotarsi entro venerdì 11 ottobrecontattando l’Associazione ai seguenti recapiti: TANEBURGO GIUSEPPE - 3405033648 SPINELLI GIOVANNA - 3207283599 LOSITO GIANFRANCO - 347 1656748 E-mail: info@salentoslowtravel.it Materiale consigliato: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, acqua È sconsigliata la partecipazione di bambini al di sotto dei 10 anni.