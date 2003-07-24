 

Puglia in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Puglia

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 18 2019
ott 20 2019

FESTIVAL DI PORTA IN PORTO XIII EDIZIONE

DI PORTA IN PORTO "ACQUE"

Letture: 26 - Spettacoli a Bari - BA

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: AUDITORIUM LA VALLISA
STRADA VALLISA BARI
data: da venerdì 18 ottobre 2019, alle 20:30
a domenica 20 ottobre 2019, alle 22:00 del giorno seguente.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: compagnia teatrale Badatea
Referente: Nicola Valenzano
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3289066716
FESTIVAL DI PORTA IN PORTO XIII EDIZIONE
Descrizione evento:  LA COMPAGNIA BADATEA, PROPONE ANCHE QUEST’ANNO IL FESTIVAL DEI POPOLI DEL BACINO DEL MEDITERRANEO “DI PORTA IN PORTO” GIUNTO ALLA SUA XIII EDIZIONE.
IL FESTIVAL, IDEATO E DIRETTO DAL REGISTA NICOLA VALENZANO, PROMUOVE LO SCAMBIO DI CULTURE TRA POPOLI CHE VIVONO SUL BACINO DEL MEDITERRANEO E CHE COSI’POCO SI CONOSCONO, AFFINCHÈ IL “MARE NOSTRUM” DIVENTI LUOGO DI RICCHEZZA, DI VALORI E IDENTITÀ, DI UOMINI CHE DA MILLENNI ABITANO LE SUE RIVE E NON LUOGO DI SCONTRI ECONOMICI E RELIGIOSI.
UN SINCERO CONFRONTO INTERETNICO E INTERRELIGIOSO NEL QUALE LA LETTERATURA E IL TEATRO, CON LA LORO LENTEZZA D'ASCOLTO COSÌ DIVERSA DALLA VELOCE E SUPERFICIALE COMUNICAZIONE MODERNA, PUÒ FAR EMERGERE LE SIMILITUDINI E LE FAMILIARITÀ NASCOSTE DA PROFONDE DIVERSITÀ E GETTARE LE FONDAMENTA PER LA COSTRUZIONE DI PONTI FRA I VARI POPOLI.
CROCEVIA NODALE DI QUESTO DIALOGO È, APPUNTO, IL MEDITERRANEO.
IL MEDITERRANEO COME UN LUOGO D’INCONTRO E DI RIFLESSIONE PER PROMUOVERE LA COSTRUZIONE DI UNO “SPAZIO MEDITERRANEO” UNITO, PUR NELLA SUA DIVERSITÀ, NEL SEGNO DELLA PACE E DELLA COESISTENZA FRA CULTURE CHE COINVOLGA TUTTE LE REGIONI.
IL TEMA DI QUESTA TREDICESIMA EDIZIONE È L’ACQUA.
L’ACQUA, IL MARE, È IL SIMBOLO DELL’INCONSCIO PER ECCELLENZA, CON TUTTI I CONTENUTI RAPPRESENTATI DA TUTTI GLI ESSERI CHE VIVONO NELLE SUE PROFONDITÀ. NOI TUTTI ABBIAMO NAVIGATO NEL MARE UTERINO DELLE NOSTRE MADRI E L’ACQUA CI RICOLLEGA A UNO STATO IN CUI NON CI SENTIVAMO ANCORA SEPARATI DAL GRANDE UNIVERSO.
VARIO IL CALENDARIO DI EVENTI PREVISTI QUEST’ANNO CHE CULMINA CON LO SPETTACOLO DI TEATRO DANZA “HIJRA” CHE HA DEBUTTATO IN PRIMA MONDIALE AD AMMAN IN GIORDANIA, E CHE NARRA IL DOLORE E LA SOLITUDINE DEGLI IMMIGRATI ITALIANI IN AMERICA NEGLI ANNI ’20, LO STESSO DEGLI EMIGRATI CHE OGNI GIORNO APPRODANO SULLE NOSTRE COSTE. QUELLI CHE RIESCONO AD ARRIVARE VIVI. DOMENICA ORE 20,00
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:

Utilità:




Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Festival di porta in porto xiii...
Halloween biba gold club
Giornata trollbeads
A passo lento nella lama san...
Viaggio nell'enogastronomia peuceta
Approfondimenti
Chi sono gli artisti di TRULLO...
Note biografiche
Nella mostra Trullo 227_Relazioni le opere degli otto artisti coinvolti, Eli Acheson-Elmassry,...
Ristròt
In Musica &amp; Vino
PANACEA Ristròt Sapore di Autenticità
Ultimi Redazionali
L'estate e' alle porte: prenota la tua...
L'estate e' alle porte: prenota la tua...
Mare, cucina, eventi e servizi. C'e' tutto per un soggiorno...
L'estate è oramai alle porte: è tempo di prenotare la tua vacanza all&#39;Hotel Turistica di...
Viaggio in Puglia. Le mete piu' belle...
Viaggio in Puglia. Le mete piu' belle...
Tre città imperdibili nel tacco d'Italia
La provincia di Lecce è una delle aree più affascinanti del Meridione. Lambito da due mari,...
Il meteo oggi in Puglia
Meteo Puglia