Puglia in festa

Descrizione evento: Arriva l'evento più trasgressivo dell'anno,

#HALLOWEEN #NIGHT Giovedì 31 Ottobre... l'evento più atteso al #Facola Fun di Martina Franca ... la discoteca della Valle D'Itria che fa divertire tutti, per tutti i gusti musicali, in ben 4 sale diverse tutto in una notte con un unico biglietto d'ingresso....



un party pensato in grande dove

per gli amanti e nostalgici dell'estate, dai beach party più famosi from #SAMSARA, suonerà lo

Special Guest Dj MARCO GIORGINO

in Pista Centrale House;



Una sala dedicata esclusivamente a tutti gli amanti della #DANCE #ANNI90 con I LOVE THE 90'S TOUR balleremo e canteremo insieme tutta la più bella musica di quelli anni;



Una Pista Latina molto caliente per una 100% noche latina con tantissimi show in collaborazione con le migliori scuole di ballo;



Per finire nella sala Live in preserata uno spettacolo LIVE #THRILLER suonato cantato e ballato dal vivo per un grande tributo al Re del Pop Michael Jackson !



il palazzo musicale di Martina Franca vi aspetta per una lunga notte terrificante anche con ingresso in maschera (Facoltativa) ...



- ingresso ridotto 12€

compresa consumazione alcolica entro le H. 00:30;



- possibilità di prenotare Tavoli Privè con kit di drink inclusi;



start h. 23:00



INFO, INGRESSI RIDOTTI E TAVOLI 393.3848179

______________________



#FACOLAFUN #FACOLAISBACK #WINTERSEASON2019



S.S. 172 - MARTINA FRANCA - Taranto km 4,600

(contrada guardariello)

siamo anche su google maps o contattaci all' infoline 3933848179 per ricevere la posizione su whatsapp ;-)