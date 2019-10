Puglia in festa

Descrizione evento: Per il ponte di ognissanti tre giorni interamente dedicati alla "città delle ceramiche" e alla sua evoluzione geologica, che tanto ne ha influenzato anche quella storica. Le guide ambientali aigae dell'ass. Grott'Art aps promozione turistica vi guideranno in un trekking alla scoperta di un territorio segnato dalla presenza di numerose gravine e lame, sui fianchi delle quali sono site numerose grotte; cio' ha permesso lo sviluppo del fenomeno della civiltà rupestre sin dal Neolitico fino ed oltre il XIII sec. d.C. Proprio il particolare geomorfismo dell'habitat naturale ha fatto si che, grazie alla presenza di cave d'argilla, Grottaglie porti avanti da secoli la sua arte ceramica. IL percorso prevede: - in mattinata l'escursione presso la gravina del Fullonese; -pausa pranzo, - nel pomeriggio escursione nel centro storico, con tappa presso il Santuario dedicato al santo natio della città, S. Francesco De Geronimo e quartiere delle ceramiche con laboratorio presso la bottega Monteforte Antonio. N.B. e' possibile anche partecipare ad una sola parte della giornata. PER INFO e PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE CONTATTARCI: Maria 342 312 5196 Annalisa 3480917377 grottart@gmail.com Instagram aps_grottart