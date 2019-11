Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 16 Novembre al Facola Fun - Martina Franca

Ospite ANDREA CERIOLI

l'ex tronista più chiacchierato e seguito del momento sarà con noi per celebrare il terzo appuntamento di questo inizio stagione 2019/2020.



come sempre 4 le sale a disposizione con musica diversa in ognuna a partire dalla...

- MAIN ROOM COMMERCIALE con la musica più bella e ballata con varie sfumature house, hit estive e tanto altro con i nostri djs resident;

- PISTA LATINA per gli amanti della musica caraibica;

- SALA VIP privè house

- URBAN ROOM Hip Hop e Reggaeton



ci vediamo il 16 novembre , non prendete impegni perchè sarà un'altra fantastica serata targata FACOLA FUN EVOLUTION !!!



start h. 23:00



INGRESSO RIDOTTO entro le ore 00:30 compresa consumazione.

TAVOLI PRIVè SU PRENOTAZIONE ... INFO 3933848179

_________

Facola Fun

s.s.172 MARTINA FRANCA direzione Taranto km 4,600

(contrada Guardariello s.p.70)