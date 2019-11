Puglia in festa

Descrizione evento:



“NAVIGANDO E DEGUSTANDO IN UN MARE DI SAPORI 3” ???????? ????

***Minicrociera di Capodanno in Albania***



L’abbiamo fatto a maggio dell’anno scorso.

L’abbiamo rifatto a settembre.

E l’abbiamo fatto di nuovo.

Noi di Puglia Mon Amour insieme al Cantiere del gusto di Bari ci imbarcheremo per la terza volta per l’Albania ????????. E questa volta lo faremo in grande stile tra paillettes, lustrini, fuochi d’artificio, musica, balli tipici albanesi, prodotti enogastronomici tipici a Capodanno ????.



La nostra minicrociera di Capodanno “Navigando e degustando in un mare di sapori 3” , organizzata in collaborazione con Ventouris Ferries e Albania Travel, salperà il 30 dicembre e rientrerà nel porto di Bari la mattina del 2 gennaio.



La prima sera si cenerà a bordo della Rigel III con un menu a base di prodotti tipici del territorio - leggi: sformatino di pomodoro infornato con petali di bresaola e scaglie di cacioricotta del Gargano, quenelle di ricotta di pecora altamurana, pesto di olive Termite di Bitetto con vela croccante di pane alla paprika, orecchiette integrali con crema di formaggio podolico, sbriciolata di salsiccia fresca al finocchietto selvatico e tanto altro - per poi arrivare la mattina del 31 dicembre al porto di Durazzo.



Tempo di sbrigare le formalità doganali e si partirà con una guida per Berat, patrimonio Unesco, chiamata anche “la città dalle mille finestre”, divisa in città alta di origine trecentesca, ricca di chiese bizantine, e città bassa con le sue antiche moschee. I suoi famosi quartieri museo sono il Castello, Mangalem e Gorica. Ancora oggi la cittadella è abitata da più di mille famiglie. Tra i luoghi d’interesse, oltre al castello, anche numerose chiese paleocristiane, la cattedrale di Santa Maria e moschee del XIV, XV e XVI secolo.



Il cenone sarà sulla terraferma, in un lussuosissimo quattro stelle, l’International Tirana Hotel che si affaccia su Piazza Scanderbeg. Una cena di gran gala con un menu sfizioso seguito dai festeggiamenti con spumante, fuochi d’artificio e il concerto di piazza Scanderbeg visibili dalla terrazza dell’hotel.

Sarà difficile non fare le ore piccole ma sarebbe un peccato poltrire fino a tardi e perdersi nella mattina del primo giorno dell’anno una visita nel centro di Tirana. Gli amanti del relax per riprendersi dai bagordi potranno farsi coccolare e seguire i percorsi benessere del centro spa dell’hotel. Ça va sans dire…



Nel pomeriggio si rientrerà a Durazzo e si cenerà sulla Rigel III mentre si salperà per l’attraversata verso Bari. Sarà un menu in puro stile Cantiere del Gusto con una carrellata di salumi sfiziosi e formaggi affinati ed erborinati albanesi e italiani meno conosciuti alla quale seguirà una degustazione di dolci, dai più tipici ai più intriganti. Tutte le portate delle due cene a bordo della nave saranno abbinate a vini prodotti da piccole aziende vinicole.



Per i MENU di tutte le cene e il PROGRAMMA completo cliccate su questo link: https://www.pugliamonamour.it/2019/10/26/navigando-e-degustando-in-un-mare-di-sapori-3-la-minicrociera-di-capodanno/



“Navigando & Degustando in un mare di sapori”

organizzata da Cantiere del Gusto & Puglia Mon Amour

con Ventouris Ferries e Albania Travel

a bordo della nave Rigel III

lunedì 30 dicembre (imbarco ore 19.00 // cena 20.30) - giovedì 2 gennaio 2020 (arrivo a Bari 8.00)

cena sulla nave Rigel III ore 20.30

cena di gala 31 dicembre all’International Tirana Hotel ore 21.00

370 € a persona (inclusi due pernottamenti sulla nave in camera superior e uno in hotel 4 stelle)

per prenotazioni: 3381264191 - 0809756382

???? info@pugliamonamour.it