Puglia in festa

Descrizione evento: Domenica 17 novembre, al Sonora (via P. Amedeo 1/3 - Taranto): The Yellow in concerto. Start ore 21.00 - infoline: 3384273389 - FREE.



I The Yellow presenteranno il loro secondo album “Streets of Tokyo” uscito lo scorso 11 ottobre per La Lumaca Dischi, distribuzione Audioglobe ,con il sostegno di Puglia Sounds.



L’album, anticipato dal singolo “Until the day” (attualmente in rotazione radiofonica), racconta la catarsi dell’essere umano in una sorta di percorso evolutivo: la caduta, la lotta per cercare di rialzarsi, la rinascita e la consapevolezza del cambiamento avvenuto. Il percorso del singolo che si fa percorso di tutti, come consapevolezza della civiltà moderna e dei suoi limiti. Il cambiamento nella sua accezione negativa o positiva che sia, accettato con la giusta maturità e consapevolezza, si fa bagaglio fondamentale e primo passo di una crescita personale.