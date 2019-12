Descrizione evento: Trascorri un indimenticabile “Pranzo di Capodanno” nella bellissima New Lions Ricevimenti illuminata a festa e circondata da maestosi giardini addobbati per l'occasione. Per festeggiare in modo esclusivo il primo giorno dell’anno, ti aspetta un menù d’eccezione ideato dagli chef della sala ricevimenti che incontra tradizione e innovazione e tanta buona musica. Inoltre, tante le sorprese in serbo per festeggiare al meglio il 2020 con l’animazione della New Lions e per i piu' piccini il servizio baby sitting. Goditi i momenti più belli del primo giorno dell’anno con il Pranzo di Capodanno targato New Lions.



Scopri il menu': http://bit.ly/2AMywca

------------------------

New Lions Ricevimenti

Via Oliere e Saponiere Meridionali, 31

Molfetta BA