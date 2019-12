Puglia in festa

Descrizione evento: L’Associazione Commercianti di Muro Leccese, in collaborazione con la Città di Muro Leccese (LECCE), Fai delegazione di Lecce, Archeoclub d’Italia sede di Muro Leccese, in occasione della 6° edizione del “Natale al Borgo” che si svolgerà il 7/8 dicembre 2019 dalle ore 9 alle 21.00, è lieta d’invitarVi a trascorrere i 2 giorni di festa, in un contesto molto suggestivo.

Sabato 7 dicembre:

ore 9.00 Inagurazione del 6° Mercatino Natalizio nel borgo Medievale, con il taglio del nastro da parte del Sindaco della Città, la benedizione del parroco di Muro Leccese e l’apertura di tutti gli stand artigianali, lungo il percorso guidato. Il via all’apertura degli stand di 100 espositori artigianali, che porteranno bellezza e creatività, nel nostro Borgo!

0re 9.30: visita al mercatino e laboratorio di Arti e Mestieri medievali nel frantoio ipogeo del Borgo, per alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese.

Ore 11.30: visite guidate gratuite nel centro storico, ai monumenti e museo della Citta ed ai mercatini di Natale, seguendo un percorso itinerante tra le stradine del Borgo terra, nelle sale del Palazzo del Principe, nel frantoio Ipogeo, nelle corti e la chiesetta di San Giuseppe.

Ore 15.30; rievocazione della Via Francigena con la partecipazione dei ragazzi dell’ACR e presentazione di un loro progetto circa l’importanza del pellegrinaggio nel medioevo, seguito dalle educatrici ACR della nostra parrocchia.

Domenica 8 dicembre:

Ore 9.00: apertura mercatino con la partecipazione di 100 artigiani/hobbisti, visita nel Frantoio Ipogeo nel quale verrà rappresentata la rievocazione medievale degli antichi mestieri, con banchetti e figuranti tipici dei mestieri dell’epoca che faranno rivivere atmosfere d’altri tempi.

Ore 16.00: Processione della Madonna Immacolata, al termine della quale, ci sarà un grandioso spettacolo pirotecnico a cura della Confraternita dell’Immacolata.

Nelle stradine del Borgo, nelle sale del palazzo del Protonobilissimo, avrete modo di seguire un percorso che vi condurrà nella più autentica atmosfera Natalizia, tra selezionatissimi creazioni artigianali e potrete seguire un percorso enogastronomico di prelibatezze Natalizie tipiche: pettole, la cupeta, cioccolata calda, vin brulè, crepes e l’esclusiva bontà del PandelBorgo.

Entrambe le serate, saranno allietate dalla music tipica degli zampognari, che con zampogne e ciaramelle, creeranno la magica atmosfera Natalizia.