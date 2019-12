Puglia in festa

Descrizione evento: Martedì 31 Dicembre

CAPODANNO 2020 al Facola Fun - Martina Franca

un mix di musica, allegria, spettacoli e tanto divertimento !!!



La Discoteca sarà completamente aperta al pubblico, dalla sala Ristorante dove si svolgerà il

GRAN CENONE DI CAPODANNO a partire dalle ore 21:00,

successivamente apriremo le danze per ballare in ben 3 SALE DIVERSE con musica e spettacoli differenti in ognuna a partire dalla mezzanotte;



Sala 1:

nella grande PISTA CENTRALE arriva l'energia dei party salentini...

apriremo le danze con il format tricolore 100% Salento

BALLA ITALIA dove ci scateneremo con la più bella musica italiana da ballare, e successivamente con il format più pazzo del salento meglio conosciuto come RAINBOW PARTY con musica commerciale, dance anni 90, hit radio ecc. https://www.facebook.com/RainbowPartyOfficial2.0/



Sala 2

PISTA LATINA

con Dj Cubanton con ritmi caraibici bachata, salsa, reggaeton ecc

SPECIALE ANIMAZIONE lo spettacolo cubano CUBAN FIESTA con giocoliere del fuoco, percussioni, capoeira e danze Afro-Latine



Sala 3

PRIVè HOUSE con i nostri dj resident per gli amanti delle dell'house music



__________

GRAN CENONE DI CAPODANNO

in formula buffet servito al tavolo con posti a sedere su prenotazione (il menù lo trovate in allegato nella sezione Discussione nell'evento)

per info e menù su whatsapp 393.38.48.179

__________



VARI PACCHETTI DISPONIBILI:

PACK 1: ingresso al ballo con 2 Drink inclusi 25,00€

PACK 2: ingresso al ballo con 3 Drink inclusi 30,00€ + Tavolo Privè in OMAGGIO

(oppure con 5€ in più potete scegliere di essere serviti al tavolo con bottiglie a scelta)

PACK 3: Gran Cenone + 3 Drink inclusi + ingresso al ballo 90,00 € incluso Tavolo Privè in OMAGGIO

PACK 4: Gran CENONE + INGRESSO in Disco 75,00 €

__________



INFORMAZIONI:

- Per il Pack 1 e Pack 2, è consigliabile acquistare una PREVENDITA di € 5,00 VALIDA COME PRENOTAZIONE D'INGRESSO per usufruire dei drink e offerte incluse come il tavolo in omaggio + (saldo da fare al locale);

- CENONE Prevendita 35€ valida come prenotazione + saldo da fare al locale)



PER INFO, PRENOTAZIONI E PREVENDITE CHIAMA AL

******* 393.38.48.179 *******



__________

- le sale sono tutte accessibili tra loro pagando un unico biglietto d'ingresso;

- Cenone start h.21:00;

- Apertura disco start h. 23:30 aspettando insieme il nuovo anno e l'atteso Countdown con possibilità di accedere sia prima che dopo la mezzanotte.



Facola Fun Disco

s.s.172 MARTINA FRANCA >> Taranto Km 4,600

(contrada Guardariello s.p.70 ) - Martina Franca (TA)



#capodanno #veglione #discoteca #eventi #puglia