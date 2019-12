Puglia in festa

Descrizione evento: Una Domenica d’inverno in Piazza Garibaldi. Per la Notte delle Promesse



Continuano le attività di animazione territoriale predisposte da Comune di Massafra e Infopoint per potenziare i servizi di accoglienza turistica durante la lunga parentesi delle festività natalizie.

Tra fiabe, pettole, vin cotto ed elfi nel giorno dell’Immacolata a partire dalle ore 19 in Piazza Garibaldi va in scena “La notte delle Promesse”, iniziativa per tutti che prevede giochi, letture, laboratori creativi per i più piccoli e degustazioni.

Grazie alla preziosa collaborazione con la Pro Loco e l’azienda locale Irigom sarà allestita in piazza un’area giochi e la casetta di Babbo Natale, dalla quale sarà poi effettuato il magico volo dei palloncini biodegradabili con le letterine.

All’interno della manifestazione sarà inoltre presente il banchetto del Rigiocattolo per un riciclo utile, responsabile e consapevole dei regali di Natale, organizzato dal Rotaract Club di Massafra in collaborazione con il Rotary Club, che dalla raccolta dei contributi si adopererà per il compimento di un service di utilità sociale per la comunità.



Una serata all'insegna del divertimento quindi, ma anche del gusto e della solidarietà



POR Puglia FESR FSE 2014-2020



Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali



Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche



#weareinpuglia#puglia365#natale#massafra#infopoint#proloco