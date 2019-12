Puglia in festa

Descrizione evento: La farfalla bianca del Gargano dal 7 dicembre al 5 gennaio ospita Mo' vene Natéle.

Da un'idea del Circolo Oasis e del Centro Arte e Tradizioni Popolari di Mattinata che da anni operano sul territorio, con il patrocinio e contributo del comune di Mattinata, in collaborazione con l'associazione bandistica di Mattinata, l'associazione Mattinata a cavallo, l'Avis, Ethnica, la protezione civile i Falchi presentano un calendario ricco di iniziative per tutti i visitatori,un’atmosfera suggestiva tra luci decori e sapori, un’esperienza unica, culturale e divertente, per tutta la famiglia.



Un programma che valorizza le tradizioni del territorio e gli aspetti caratteristici del nostro paese. Spettacoli di musica popolare e gli immancabili zampognari allieteranno durante le degustazioni e la promozione dei piatti tipici, curata dall 'ass. Mattinata a cavallo.

Come ogni anno le domeniche di dicembre saranno allietate dalle note del complesso bandistico di Mattinata. Non mancherà il villaggio di babbo natale e gli auguri in piazza del 25 dicembre.

Novità del programma il presepe vivente che si svolgerà nel centro storico.

Al giallo e al rosso saranno dedicate due notti. Il 14 dicembre notte gialla, per celebrare con un momento di festa l'olio extra vergine d'oliva, un prodotto della nostra terra che ha ancora bisogno di sostegno e promozione.

Il 29 dicembre con la notte rossa, musica, artisti di strada e degustazioni animeranno il centro del paese.

E infine la tradizione nel teatro con l'associazione ETNICA in Natale a Casa Cupiello.

Non resta che vivere insieme l'atmosfera natalizia