Puglia in festa

Descrizione evento: Pasticciare, raccontare storie, tradizioni e tramandarle ai piccoli della città. Il 13 e il 20 dicembre si terrà DolceMolfetta una due giorni dedicata ai dolci natalizi e alle tradizioni della nostra città. L’evento è organizzato dall’associazione Artemia con il supporto dell’assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Molfetta.

Il primo appuntamento si terrà il 13 dicembre dalle ore 18 in Via tenente Pomodoro il pastrychef Salvatore Verdesca insegnerà ai piccoli come realizzare i dolci tipici della tradizione molfettese accompagnato da Agenzia Frog. Il 20 dicembre dalle ore 18 si terrà il secondo appuntamento con la pastrychef Maria Grazia Chirico al Corso Umberto altezza galleria Liborio Romano e si trasformerà in un momento di realizzazione e decorazione dei dolci natalizi e di divertimento grazie all’Agenzia Frog. Partner e sponsor dell’iniziativa Spazio Verdesca, Trattoria Totò e Pasticceria Delice,

“La città di Molfetta ha una grande tradizione dolciaria in periodo natalizio – dichiarano dall’Associazione Artemia - e attraverso questi eventi cerchiamo di farli apprezzare anche dai turisti che desiderano conoscerli ed esportarli - Dolce Molfetta – sarà un momento di divertimento per la città ma soprattutto un momento di promozione delle nostre tipicità “.

I laboratori sono gratuiti, per la partecipazione è preferibile la prenotazione, inviando una email a: associaizonearte@gmail.com – tel.– 349.-5283664 – 320.0261528 http://associazioneartemia.blogspot.it - @artemia eventi