Puglia in festa

Descrizione evento: Vino teatro, musica e artisti di strada, dal 13 al 15 dicembre il centro storico di Terlizzi accoglierà Cantine di Natale. L’evento si presenta come un momento enogastronsensoriale, organizzato dall’associazione SenzaStoria e dal Comune di Terlizzi, Assessorato al Marketing Territoriale.

Più di dieci etichette e altrettanti punti food di prodotti e ricette tipiche della tradizione faranno da percorso ad una delle più innovative esperienze e che proietterà Terlizzi in una dimensione di altri tempi, grazie alla direzione artistica della Compagnia Il Carro dei Comici diretta d a Francesco Tammacco le strade verranno interpretate in La via delle favole del natale, e quella dei Cunti dei pastori.

Nella Via delle favole, si potrà vivere un percorso “favoloso” nel quale Scrooge (personaggio centrale della bellissima storia di Dickens , “Christmas Carol”) accompagnerà gli spettatori alla visita dei tre fantasmi, quello del Natale passato, quello del Natale presente ed infine quello del Natale futuro. Ognuno di questi tre fantasmi inoltre uscirà dal pentagramma canonico della storia Dickensiana e dispenserà di volta in volta rime, poesie, predizioni sui Natali di ognuno. Si aggiungeranno altri personaggi fiabeschi come Scarpette rosse, la Principessa sul pisello, il soldatino di stagno, l’uomo di latta tipici della tradizione natalizia. Improvviseranno raccontando la propria storia e doneranno cioccolatini e torroncini ai bimbi. Ad impreziosire le perfomance di teatro e di narrazione ci saranno i giovani musicisti della scuola FILIPPO CORTESE di Giovinazzo con le loro dolcissime arie natalizie. Ricca di sorprese sarà la strada de “I cunti dei pastori” in cui gli attori ispirati ai più celebri testi dei cunti e delle Giullarate Medioevali, regaleranno e interpreteranno il racconto dell’Avvento in chiave napoletana del celebre maestro Roberto de Simone che con la giullarata racconterà della nascita di Gesù Bambino attraverso la benedizione dei Re Magi, al sogno di Maria, sino alla legenda degli occhi di Santa Lucia. Le strade saranno arricchite dalle stravaganti perfomance degli artisti di strada, dei trampolieri mentre non mancheranno i momenti musicali con i “Musicisti Cortese” che si esibiranno in modalità itinerante con “Il Natale in Musica”.









La musica e il teatro saranno un elemento innovativo di Cantine di Natale Terlizzi (Largo Lago Dentro) venerdì 13 dicembre alle ore 20.30 il concerto dei Gypsy Project, seguirà alle ore 22.30 il gruppo musicale “Cianfrusaglie”, sabato 14 dicembre, alle ore 20.30 il Carro dei Comici interpreterà In Vino Veritas, un’edizione speciale dedicata al nettare degli dei che esplora in lungo e in largo le poesie giocose e romantiche dedicate appunto al vino, non tralasciando l’interazione con il pubblico, con delle atmosfere sì natalizie, ma anche divertenti e brillanti. La musica dal vivo, quella popolare e la danza, arricchiscono divertono e trasportano in un mondo davvero pittoresco e che ben si sposa con l’euforia che solo buon vino sa dare. Un repertorio che spazia dalle tammurriate e le tarantelle, al sirtaki, sino a giungere ai nostri cantori come Mannarino e Capossela, seguirà alle ore 22.30 il concerto di pizzica e Folk dei Fabulanova In Carro.

Domenica 15 dicembre 2019alle ore 18.30 grande attesa per la Festa del Panettone Artigianale Pugliese, 5 pasticcerie pugliesi saranno in gara per aggiudicarsi la stella del podio per il miglior panettone artigianale, presidente della giuria tecnica lo chef stellato Felice Lo Basso.

Conclude la tre giorni di Cantine di Natale Terlizzi i il concerto Christmas in Town con Davide De Gioia alle ore 20.30. Presentazioni e direzione di Tommaso Amato.

Un’occasione per visitare il centro storico con punti di ristoro, degustazione, con prodotti tipici arricchiti da teatro, musica e performance. Nel corso delle serate saranno promosse le ricette tipiche della tradizione con dieci punti ristoro allestiti per l’occasione, dove sarà possibile gustare diverse tipologie di street food fritto, focacce tipiche, pettole, carne e frittelle, con la speciale proposta di diverse etichette di buon vino delle cantine regionali e nazionali.

Con Cantine di Natale si vogliono promuovere i prodotti tipici, dando valore al lavoro agli artigiani, ai maestri della tradizione natalizia ma soprattutto al vino vero protagonista che potrà essere degustato in tutte le sue espressioni e negli abbinamenti dai più classici ai più innovativi .

Terlizzi, 9 dicembre 2019

