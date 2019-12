Descrizione evento: Domenica 15 dicembre a partire dalle ore 16, presso il campo sportivo della parrocchia di San Giuseppe a Bari, si terrà l'evento "Torneo e lotteria di beneficenza Amici delle Missioni" in favore dell'omonima Onlus che ha in progetto la costruzione di un campo sportivo per i bimbi della Tanzania.

Si terranno due triangolari, uno di bimbi della fascia di età 10-12 anni e uno di adulti. Al torneo verrà abbinata una lotteria con ben 20 premi in palio tra cui una maglia autografata dai mitici Toti e Tata. Il costo del biglietto è di soli 3 euro. Aiutaci ad aiutare! Ti aspettiamo!