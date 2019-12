Puglia in festa

Descrizione evento: ???????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????????????????? ????'????????????????????????

Voci dal Silenzio al Giardino della Gioia di Torre Mileto (San Nicandro Garganico, Fg),

Sabato 14 dicembre

ore 14.30: apertura (per chi volesse anticipare l'arrivo)

ore 16.30: proiezione

ore 17.30: incontro col regista Joshua Wahlen

A seguire, per chi vorrà fermarsi, cena popolare.



Il Giardino della Gioia è lieto d'invitarvi alla proiezione speciale di Voci dal Silenzio, il documentario sull'esperienza eremitica in Italia, in programma sabato 14 dicembre alle ore 16.30. Al termine della visione, ci sarà anche un momento d'incontro/confronto con il regista Joshua Wahlen che interverrà per rispondere alle domande del pubblico e raccontarci di questo suo viaggio tra gli eremi d'Italia. Per chi avesse poi invece il piacere di fermarsi, al termine della proiezione, è prevista anche una cena popolare.



VOCI DAL SILENZIO

"Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l'esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario"



A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.



di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita [ITA/2018, DOC, 53']

Media Partner: Terra Nuova Ed. - Italia che Cambia



PREMI

2019 - Miglior Film Documentario, Sestriere Film Festival

2019 - Miglior Documentario, Starshine Film Festival

2019 - Menzione Speciale, Religion Today Film Festival

2018 - Premio d’Eccellenza, Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o.

2018 - 3° Premio, Concorso Internazionale Vittorio De Seta

2018 - “LIFE” vince la call “Life” proposta da Infinity e PdB



Info:

giardinodellagioia@gmail.com

388 344 0443