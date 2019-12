Puglia in festa

Descrizione evento: Storia, arte, tradizioni, artigianato, miracoli.

Li incontreremo insieme, passeggiando senza fretta tra i presepi diffusi nei vicoli del centro storico, fermandoci per lasciare indugiare lo sguardo nella chiesetta di San Toma, a San Benedetto, nel Santuario del Gesù Bambino. È la magia del Natale nella Terra delle Gravine, da vivere fino in fondo insieme in tre visite guidate. Si inizia il 15, si replica il 21 e il 29.

Si parte dall'Info point di Piazza Garibaldi. Attività gratuita, prenotazione obbligatoria.

Al termine, dolce degustazione. ?099 8804695

