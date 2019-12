Puglia in festa

Descrizione evento: Patrocinato dal Comune di Massafra, dall'Assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia e dal Distretto urbano del commercio, l'evento più atteso dell'anno e che registra ogni volta la presenza di migliaia di visitatori è, senza ombra di dubbio, “La Magia della Natività in Gravina”, il Presepe Vivente realizzato nel suggestivo Villaggio S. Marina, situato nella Gravina San Marco, definita anche “Paradiso di Massafra”, per l'amenità del luogo.

Ogni anno, tale location, si trasforma nella Betlemme che, circa 2000 anni fa, assisteva alla magica e commovente nascita del Bambino Gesù.



Come un diamante incastonato in un gioiello, il Presepe Vivente si dipana tra viottoli, radure e mirabili cavità naturali scolpite nelle nostre rocce, regalando emozioni a grandi e piccini, attraverso la riproposizione di costumi, gestualità e mestieri di una volta, capaci di ridare vita ad una realtà ormai perduta, ad un quotidiano ricco di persone, luoghi e vicende legate all'antico mondo agro-pastorale.

Gli instancabili soci della Pro Loco si adoperano per renderlo, di anno in anno, sempre più ricco e realistico, più accogliente e suggestivo, più vivo e coinvolgente.



Negli anni la manifestazione è stata occasione per incontrare e collaborare con altre importanti realtà associative stimate sul territorio.

Quest'anno a rendere unica la X edizione del Presepe Vivente sarà la partecipazione straordinaria del Teatro delle Forche.



Assai antico è il mito di un bambino solare che nasce da una madre vergine in una grotta buia: dall’orus egizio, al dionisio greco, allo zoroastro persiano, e altrettanto antica è la propensione umana a rappresentare il proprio mondo simbolico mediante rappresentazioni rituali con statue o persone vive, come nel caso del presepe.

Massafra ha uno scenario unico al mondo: la Gravina di San Marco ed in particolare il villaggio rupestre di Santa Marina, luogo che si presta incredibilmente bene a rappresentare il presepe con tutto il suo carico di significati archetipici e simbolici.

La morfologia del luogo si articola in una contorta e magica discesa che sia apre su un camminamento formato da un dedalo di grotte che giungono fino alla grotta della natività, la chiesa rupestre di Santa Marina.



Il paesaggio richiama un mondo infero e sotterraneo, popolato di presenze che hanno attraversato questi luoghi e si presta verosimilmente ad essere abitato da tutti gli elementi rappresentativi tipici del presepe, come: pastori, pastorelle lavandaie, fornai, osti e ostesse, corredati da elementi come: pozzi, antri, spiazzi e spelonche.

L’idea registica è quella di costruire un evento di teatro immersivo che accompagni lo spettatore in un mondo simbolico che affascina diverte e fa riflettere.

“Jesce sole” vuol donare ai visitatori pugliesi e non, un momento di spettacolo sul tema della ri-nascita unico, magico e indimenticabile.



Decine di comparse, un coro di pastori, un gruppo di musicisti e 10 attori daranno vita ai personaggi del presepe raccontando le loro storie gli aspetti celestiali ma anche quelli lubrici, le forze infere o astrali che li governano e la loro maniera di sublimarli attraverso riti, magie e sortilegi fatti con le erbe e piante della gravina.



Leggende, fiabe e storie che affascineranno lo spettatore trasportandolo in un mondo ricco di significati, in un azione che intende rilanciare un territorio come quello della provincia di Taranto fortemente penalizzato sul piano ambientale, ma vera e propria culla di civiltà dov’è ancora possibile immergersi in ambienti di suggestiva bellezza, di grandiosa imponenza e di magico effetto come la Gravina di San Marco.



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA





Web: www.prolocomassafra.it Massafra (Taranto)

Gravina San Marco Lungovalle

Gravina di San Marco

ore 17:00

ingresso con prenotazione

Info. 0998804695 - 3385659601