Puglia in festa

Descrizione evento: ANDREA ZETA LIVE



CONCERTO-PRIMA VOLTA A



LECCE Dopo i suoi grandi successi che lo ha visto coinvolto in Germania,Svizzera ma sopratutto in Italia .VENERDÌ 7 Febbraio alle ore 21:00, le IM INDUSTRIE MUSICALI,MAGLIE,saranno liete di ospitare con l'unica data a Lecce,l'artista neo melodico che canta con il cuore ANDREA ZETA,con un concerto live. Andrea Zeta si esibirà in un emozionante live con alcuni dei suoi successi i cui piano piano canzone dopo canzone l' hanno visto protagonista dei palcoscenici di tutta Italia e mezza Europa. Con la sua passione per la musica,la sua umiltà e generosità, oggi e amato e seguito anche moltissimo sul web e sui social . Le canzoni di questo giovane lo rispecchiano appieno, semplici, essenziali ma che puntano dritti al cuore di chi li ascolta. Quello che Andrea Zeta stesso vuole far arrivare al pubblico l' emozione che la sua musica porta. In anteprima del grande evento,sul palco si esibiranno due giovani ospiti: Felice Cavallaro,un giovane artista anche esso umile,nato e residente a Catania,ha iniziato sin da piccolo a scrivere e a cantare le proprie canzoni neo-melodiche. La sua umiltà,la sua grande forza di realizzare i propri sogni,senza arrendersi mai,d'avanti agli ostacoli che la vita gli ha messo,lo porta ad oggi ad iniziare ad avere i suoi primi grandi successi. Simsent,anche esso un giovane artista,nato a Catania,ma residente a Lecce,sin da piccolo ha iniziato a comporre e a scrivere i suoi testi, sotto la chiave musicale RAP. Per lui e la sua prima volta che inizia a calpestare il palco e ad esibirsi d'avanti al pubblico. I suoi brani,sono molto amati sul web,ma sopratutto anche l'artista e molto seguito sui social. E un evento imperdibile,dove si vivranno forti e dolci emozioni. Costo del ticket: Intero 16 euro ( compreso d.p) Ridotto ( bambini da 8 a 13 anni ) 12 euro ( compreso d.p) Bambini da 0 a 7 anni, GRATIS. Ticket disponibili su eventbrite all'indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-andrea-zeta-in-concerto-live-74544629995 oppure per info e biglietti 380.868-53-58 – 371.492.69.15



Evento organizzato da Salento by night eventi