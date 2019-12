Puglia in festa

Descrizione evento: Stiamo costruendo un video portale che metterà in contatto aspiranti influencer (selfisti) con imprese che cercano nuovi testimonial (committenti).

I selfisti che registrano i video promozionali guadagneranno realizzando video su commissione.

Gli imprenditori sceglieranno sul nostro futuro portale video Selfiefy il proprio selfista a cui assegnare il lavoro, concorderà cosa promuovere (es. ristorante, abbigliamento, libro, etc), darà indicazioni per realizzare il video e pagherà il selfista per averlo.

Vuoi conoscere e approfondire più da vicino il nostro progetto? Hai dubbi o domande? Vieni a trovarci al Selfietour, registra da noi il tuo video usando il tuo smartphone e compila dal vivo la scheda liberatoria per l’uso dell’immagine. Puoi anche stampare e compilare il modulo a casa e portarcelo già pronto (https://www.selfiefy.it/AUTORIZZAZIONE.pdf), così risparmiamo tempo e registriamo direttamente il video.

L’iniziativa per il momento è rivolta a persone dai 18 anni in su.

PROSSIME DATE:

- domenica 29/12/2019 dalle 14:00 alle 17:00 c/o Photoart & Music, Piazza Plebiscito 12, Candela (FG)

-lunedì 30/12/2019 dalle 20:00 alle 22:00 c/o Photoart & Music, Piazza Plebiscito 12, Candela (FG)



INGRESSO E REGISTRAZIONE GRATUITA

Se non vuoi o non puoi venire al Selfietour, potrai sempre registrare il tuo video in autonomia in un altro momento ed inviarcelo. Maggiori info su www.selfiefy.it