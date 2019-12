Puglia in festa

Descrizione evento: Sfumature d'Artista "Sfumature d'Artista" è la mostra d'arte collettiva a cura di Fabio Maddalo, Eliana Calò e Claudio Capone, che verrà inaugurata Sabato 28 Dicembre 2019 alle ore 20:00, presso il nuovo spazio espositivo in Piazza Italia 28, Lecce. Le opere in mostra degli artisti raccontano storie di luci, ombre , sfumature ed esplosioni cromatiche che attraversano la tela e diventano cornice, verso, parola e rappresentazione. Il percorso espositivo è stato concepito in modo tale da presentarsi come una mostra collettiva di alta qualità artistica e che intende fornire uno spaccato di arte contemporanea dalle radici salentine. "Sfumature d'artista" è dedicata ai differenti generi e linguaggi artistici, con uno sguardo rivolto sempre alla sperimentazione sia a livello di contenuto che di tecnica utilizzata nel processo artistico: Il risultato è un percorso espositivo dinamico che si articola in storie di luci, ombre, sfumature ed esplosioni cromatiche che attraverso la tela diventano espressioni di emozioni che si nutrono d'incanto e bellezza. Fabio Maddalo, Eliana Calò e Claudio Capone, tre artisti che intendono presentarci la loro personale visione del mondo, dando vita a diverse forme espressive che rendono la mostra un evento da non mancare nel territorio salentino. Un appuntamento che si ripeterà, fino al 12 Gennaio, sempre nuovo e diverso agli occhi dello spettatore, capace con la sua sensibilità di cogliere quei cromatismi poetici che, attraverso un pennello, mirano a diventare passione, sogno, palpito estremo di vita.