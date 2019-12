Puglia in festa

Descrizione evento: L'associazione Tarantatré , in collaborazione con il Comune di Mottola e la Pro Loco, presenta:



LA SANTA ALLEGREZZA



Lo spettacolo , arrivato ormai alla sua sesta edizione, si propone di ripercorrere i momenti della natività attraverso i canti e le musiche tradizionali del Regno di Napoli tra il 700 e l' 800 dove affianco ai tipici personaggi del Presepe trova posto la figura di Pulcinella.

Un viaggio nella memoria musicale che permette di scoprire o di riscoprire, attraverso storie, suoni e strumenti musicali , l'affascinante mondo legato alla tradizione popolare del Natale.

In primo piano l'organetto, la ciaramella, la chitarra battente, il violino e una serie di altri piccoli strumenti che vengono ancora utilizzati per il tradizionale repertorio delle novene.

Alle voci è affidato il repertorio delle novene e dei canti di questua che risvegliano la memoria e quel sentimento di devozione e fede popolare proprio della tradizione italiana.