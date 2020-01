Puglia in festa

Descrizione evento: GRAN CAFFE' PIAZZA CASTELLO - PIAZZA CASTELLO, TARANTO



18.00: raduno piazza Castello per una passeggiata nell'isola dei cento presepi. 20.30-22.00: "La cena è servita" presso il Gran Caffè a Piazza Castello (su prenotazione, massimo 30 persone). Menù: tagliere salumi e ricottina, pettole della tradizione, cavatelli con le cozze, frittura di mare, vino e bevande. 22.00: tombolata con la smorfia tarantina, scritta dal prof. Antonio Fornaro. 23.00: tutti a nanna...arriva la Befana, accomodatevi alla reception. Per tutti un omaggio realizzato dall'ass. cuturale Artava. Per prenotazioni: tel. 347/6159765 - 334/2840445.