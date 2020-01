Preziosissimo Sangue in San Rocco Via Sagarriga Visconti 57

Descrizione evento: Ormai è il consueto appuntamento del nuovo anno.

Il 4 gennaio 2020 dalle 17.30 la parrocchia del Preziosissimo Sangue in San Rocco porta "Betlemme" in città.

Giunto alla quarta edizione, il presepe vivente della parrocchia del Preziosissimo Sangue non è solo un'idea dei giovani, ma è una collaborazione con gli adulti e il coinvolgimento dei bambini.

L'edizione 2020 della rappresentazione della Nascita di Gesù Bambino vuole essere un percorso verso Betlemme: i luoghi del quotidiano si trasformano in scene dell'epoca.

Sarà un breve percorso ad accompagnare fedeli e visitatori.

E' un consueto appuntamento che genera armonia, un clima di pace.

Vi aspettiamo numerosi.



L'ingresso è libero.