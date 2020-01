Puglia in festa

Descrizione evento:

G.20

AL PALAZZO DELLE ARTI “BELTRANI”



Mostra d’arte contemporanea

1 febbraio - 1 marzo 2020



Come si esprimono gli artisti formati negli Anni Duemila? Com’è cambiata la cultura di massa e quali stimoli arrivano loro attraverso il moderno panorama culturale?



Da sabato 1 febbraio a domenica 1 marzo 2020 il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani ospiterà la mostra collettiva "G.20" a cura di Isabella Battista, dove G sta per giovani, ma è anche una provocazione ai meeting politici internazionali che periodicamente si organizzano in tutto il mondo.

I 20 giovani talenti selezionati per l’esposizione provengono dall’Accademia di Belle Arti di Bari, dalla scuola di Dario Agrimi e Michele Giangrande, docenti degli stessi G20 ed artisti pugliesi riconosciuti per la loro capacità sperimentatrice.

L'intento della mostra non è emulare il modello del saggio scolastico, ma allestire un laboratorio pubblico d’arte che consente di presentare i risultati delle più recenti sperimentazioni artistiche e allo stesso tempo dialogare con il territorio circostante, attraverso l'uso di pelle animale, richiami agli antichi mestieri e ai materiali che popolano la nostra terra.

Da un’idea di Dario Agrimi, il progetto espositivo comprende un corpo di opere riferito ad artisti attivi in Puglia e presenta una serie di lavori dedicati alla quotidianità che portano lo spettatore a riflettere sulla realtà e sulla propria condizione sociale.

Gli artisti in mostra:



Damiano Azzizia, Roberta Ciaurro, Lisa Cutrino, Vincenzo de Bari, Alice Di Nanna, Costanza Fumarulo, Lorenzo Galuppo, Alessia Lastella, Angela Lazzazera, Stefano Lotito, Giuseppe Marinelli, Paolo Notaristefano, Davide Partipilo, Fabrizio Riccardi, Francesca Ruggieri, Federica Claudia Soldani, Anna Todisco, Donato Trovato, Raffaele Vitto, Daniela Zaccaria.



Nel corso della mostra saranno allestiti dei laboratori interattivi su progetti site specific con il coinvolgimento del pubblico.







L’inaugurazione si terrà il 1 febbraioalle ore 19.00 su invito, mentre sarà possibile visitare l’esposizione da sabato 1 febbraio alle ore 10.00.



La Mostra sarà fruibile tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Ticket di ingresso:

Intero € 4,00

Ridotto € 2,00



Per informazioni: tel. 0883/500044

Email info@palazzodelleartibeltrani.it -Sito web: www.palazzodelleartibeltrani.it