Puglia in festa

Descrizione evento: CENA di SAN VALENTINO IN UNA SPLENDIDA VILLA OTTOCENTESCA.



Un’idea originale per un romantico San Valentino, Villa Maria Ricevimenti vi propone una cena raffinata, elegante e indimenticabile in un ambiente intimo ed accogliente. Una notte all’insegna della musica e dell’amore, per festeggiare San Valentino in una location da favola.



Menù di San Valentino

14 febbraio 2020



Aperitivo di benvenuto per festeggiare San Valentino

con flute di bollicine e

Stuzzicherie dello chef

Ventaglio di salmone tiepido agli agrumi

Cuoricini degli Innamorati con gemme di bosco e salsiccia di Norcia

Filetto di orata scomposto farcito con melanzana profumata

e scamorza affumicata

con croccante di polvere di tarallo e verdure spadellate

Sorbetto

Frutta in bellavista

Dessert degli Innamorati

Minerale – Vini - Prosecco



(open Bar)

€ 35 a persona



Posti disponibili limitati. Info e prenotazioni 3386942322 - 330805600



In caso di intolleranze o allergie alimentari, siamo a vostra completa disposizione per portate alternative. Le intolleranze vanno comunicate al momento della prenotazione.



VILLA MARIA Ricevimenti Strada Provinciale Alberobello, 153 Castellana Grotte (Ba)



Romantic Music by Ciccio

“ Musica, Ballo, Animazione e tante sorprese”