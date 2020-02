Puglia in festa

Descrizione evento: L’Associazione Tarantinìdion Taranto in collaborazione con : Associazione Maria d'Enghien, S. Andrea degli Armeni Domus Armenorum Taranto , Info-point Taranto , ASSOCIAZIONE CULTURALE "VITO FORLEO" TARANTO , Associazione Turistica Pro Loco di Taranto, APS Mena Mena Mè , Comitato Pittaggio del Baglio, Associazione "Rise Up" - Taranto∞Cina , Taranto in Calessino , Associazione di Promozione Sociale La Bottega delle Idee ETS , Vogatori Città di Taranto ,tutti i singoli cittadini con il patrocinio del Comune di Taranto

presenta



"'U CARNEVALE DE NA VOTE SESTA edizione"

25 FEBBRAIO ore 17.30 Piazza Duomo Città Vecchia -Taranto





“‘A MUERTE ‘U TATE” il funerale del Carnevale

sfilata in maschera del martedì grasso



IL CARNEVALE TARANTINO. CARNEVALE ANTICO...

IL CARNEVALE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE!



Il corteo sfilerà accompagnato dalla musica popolare, fra le vie più suggestive della Città Vecchia di Taranto: da piazza Duomo, Vico Innocentini, proseguirà in Via Pentite , Via Cava, Via Duomo, via Paisiello, vicolo I Quartiere, vicolo Municipio, vico Nasuti, piazza Municipio,piazza Castello, via Duomo, piazza Monteoliveto. Rivivendo l’allegoria delle maschere tipiche tarantine, all’arrivo in piazza Monteoliveto verrà bruciato ‘u Tate .

SIETE TUTTI INVITATI, CHIUNQUE ABBIA VOGLIA DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE CI CONTATATTI !