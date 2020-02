Puglia in festa

Descrizione evento: PROGRAMMA MANIFESTAZIONE (relazioni e presentazioni)



• Introduzione Prateria Aut. e Flower Energy: testo e lettura di

Anna Rita Ramirez

17:00 PRATERIA AUTOCTONA Relazione ambientale “ Impariamo a conoscere la Flora Mediterranea e le sue caratteristiche” A cura della dott.ssa Maria Grazia De Padova biologa



17:30 FLOWER ENERGY il potere energetico dei fiori. “Il processo di scoperta del messaggio che il fiore ha in serbo per noi” e test con i fiori. A cura di Rosanna Toraldo naturopata, counselor.



• Introduzione Climate and Animals: Rosanna Toraldo.

18:00 CLIMATE and ANIMALS ...i rapidi eventi meteorologici estremi, scatenano comportamenti anomali di molti animali, che vedono stravolte le principali tappe del loro ciclo vitale ... A cura di Franco Cazzella insegnante grooming ed handling “ass. Dil. Sport e Cinofilia GRUPPO F.C.”



• Introduzione Human and Animals: Franco Cazzella.

18:30 HUMAN and ANIMAL un rapporto antico - La relazione uomo-animale inizia circa 14000 anni fa,con l’addomesticamento ... A cura di Arturo Diderotto ins. Equitazione arti marziali



• Introduzione Communication 3.0: Rosanna Toraldo

19:00 COMMUNICATION 3.0 La comunicazione oggi ...dall’emoticon agli sticker: il ritorno del geroglifico …con integrazione grafica di Andrea Perrone..

A cura della dott.ssa Anna Rita Chessa sociologa.



• Introduzione Olistic Art: Anna Rita Chessa

19:30 VISUAL ART

Mostra FOTO Artistiche a cura di Francesca Dell’Anna

Mostra OPERE Artistiche (dipinti) a cura di Valerie Diderotto

19:30 OLISTIC ART “Dal buio alla luce: vibrazioni e movimento.” Relazione sulle opere esposte A cura di Sandra Legittimo Trainer di Teatro Sociale



• Introduzione Dance Art: testo di Elisa Primiceri lettura Sandra

Legittimo.

20:00 DANCE ART Danza in libertà.. "ogni corpo ha la sua danza" oltre le barriere del tempo e dello spazio. A cura di Elisa Primiceri