Puglia in festa

Descrizione evento: Combattiamo il Coronavirus con il sorriso!



In questi giorni di reclusione forzata in cui la noia spesso la fa da padrone, Mago Vago presenta lo show social con le sue magie più semplici per riempire di gioia e fantasia le giornate in casa di grandi e piccini.

Si chiama Journey, per l’appunto viaggio nel mondo magico, ma il suo scopo è presentare ogni giorno una nuova magia per scongiurare l’epidemia. Tra giochi con le carte, monetine, palline che compaiono e scompaiono, fiammiferi, cubo di rubik ed equilibri impossibili, i pomeriggi in quarantena con Mago Vago non passano di certo come tutti gli altri. Giorno dopo giorno questo viaggio magico continua sia su Facebook sulla pagina Mago Vago che su Instagram su @mago.vago.terzo con una grande domanda per il futuro: quali sorprese e quali magie ci riserverà ancora il grande Mago Vago?



52 giochi di prestigio (uno per ogni settimana dell’anno) Vi aspettano per accompagnarVi anche nel corso di quella che sarà la ripresa dalla quarantena. Ci sarete anche Voi?