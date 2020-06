Puglia in festa

Descrizione evento: A dare avvio qualche anno fa è stata la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, con il suo HappySpritz@Guggenheim: da allora il trend dell’aperitivo al museo è cresciuto sempre più, portando tantissimi giovani e adulti ad avvicinarsi al mondo della cultura con un tocco glam.



E poiché l’estate è davvero alle porte, il Museo Storico dei Pompieri di Manfredonia (FG) ha deciso di lanciare il suo primo Aperitivo al Museo il prossimo sabato 13 giugno. A partire dalle ore 18, sarà possibile trascorrere l’happy hour al museo, in una rilassata atmosfera lounge. Alle ore 20, invece, sarà il momento di una visita guidata serale alla scoperta degli oltre 2.500 mq di esposizione del più grande e suggestivo museo sul tema al mondo. Un’esperienza di visita totalmente immersiva, grazie alla realtà virtuale che simula la presenza di un incendio lungo tutto il percorso espositivo.



L’Aperitivo al Museo prevede una consumazione, stuzzicherie e la visita guidata al museo, al costo di soli 10€ a persona. Per i visitatori che desiderano effettuare solo la visita delle ore 20, il contributo previsto è di 8€ a persona.



La partecipazione all'evento prevede la prenotazione obbligatoria, che potrà esser effettuata contattando il numero (+39) 0884 541995, inviando una email all'indirizzo info@museostoricopompieri.ito tramite l’evento pubblicizzato sulla pagina Facebook. Il museo ha adottato tutte le vigenti misure di sicurezza, pertanto si richiede l’uso obbligatorio della mascherina di protezione per poter accedere.



Vi aspettiamo al Museo!