Puglia in festa

Descrizione evento: Parte ufficialmente l'estate al Salento Nord - Hotel del Pescatore più precisamente a Marina di Leporano in provincia di Taranto, con una rassegna di eventi; ogni sabato notte, sarà caratterizzato da una lunga rassegna live d'inizio serata ed a seguire dj set, abbinata alla nostra cena spettacolo in preserata con varie formule di accesso:



1. menù fisso pizza 15€

( pizza a scelta - patatine fritte - bevanda inclusa)



2. menù fisso ristorante 25€

(mare o terra compreso bevanda)



3. menù alla carta a scelta che spazia dal servizio Braceria di carne o mare o ristorazione.



- START H. 21:30 CENA SPETTACOLO (a scelta con le 3 opzioni)

- A SEGUIRE DALLE H.24:00, DJ SET E COCKTAIL BAR AD INGRESSO LIBERO E CONSUMAZIONE FACOLTATIVA.



SABATO 27 GIUGNO LIVE I VASCONNESSI, a seguire musica commerciale , hit radio e reggaeton in compagnia dei nostri djs !!!



INFO PRENOTAZIONI 3933848179

_____________________________



siamo in via via luogovivo, marina di Leporano - TA



come raggiungerci con google maps:

https://g.page/hotel-b-b-baia-del-pescatore?share

________________________________________



( anteprima sabato 4 Luglio con i white queen tribute band )



thanks to:

Facola Fun - Martina Franca

JIBO - Disco Club