Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 25 e domenica 26 luglio, alle ore 19.30 e 21.00, avrà inizio l'edizione 2020 de "La Notte degli Ipogei".

Appuntamento presso le Cantine Costantinopoli-Nicola Rossi in via Lavello.

1)Visita presso Ipogeo Varrese, ipogeo del Cerbero (realtà spaziale aumentata), ipogeo d'ambra ed ipogoe lagrasta I.

2)Visita teatralizzata "E uscimmo a riveder le stelle" Dante all'inferno con l'attore Gianluigi Belsito presso Ipogeo Lagrasta I

Mostra d'arte a cura dell'ass. Arteinessere Essereinarte

3) degustazione a cura di Panificio Traiano e Cantine Costantinopoli presso le cantine con Clemente Cirillo the show.

Info e prenotazioni al 3338856300