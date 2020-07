Puglia in festa

Descrizione evento: Siete pronti a vivere delle serate pazze e divertenti adatte a tutti e per tutti? Allora il #PicadorVillage quest'anno è il posto giusto .. !!!

prendete nota e continuate a seguire la pagina Facebook Gallipoli in Party per tutti gli aggiornamenti e novità di quest'estate .. ;-)

In un ambiente fresco, nuovo e rinnovato anche nel suo organico e staff organizzativi, approdano i primi nuovi appuntamenti targati #GALLIPOLIINPARTY al #PICADOR

#summer2020 !!!!!!!

Tutti i martedì a partire dal 28 Luglio,

DOUBLE PARTY tutto in una notte,

nella splendida location dai gusti tropicali del PICADOR VILLAGE



In prima serata dalle ore 22:00:

**** FESTIVAL #HOLICOLORS ****

l'unico Festival dei colori a #Gallipoli, il più coinvolgente e colorato dell'estate, farà tappa ogni martedì, un appuntamento fisso da non perdere, musica a 360° che spazierà dal divertentismo alla dance anni 90, ai suoni più moderni come l'hip hop Trap e reggaeton e l'house commerciale radio edit con tutte le Hit più belle dell'estate... e i colori? niente paura ce li abbiamo noi, bustine di polveri colorate per un esplosione unica di colori..



... a proposito di colori..... A SEGUIRE.....



continua il DOUBLE PARTY,

in seconda serata dalle ore 00:30,

arriva il format più pazzo del #salento ........

Rainbow party

I L • P A R T Y • P I Ú • P A Z Z O • D E L • S U D • I T A L I A

“Vesti il tuo colore e scatena la tua fantasia, porta le cose più strane e colorate ai nostri party è divertiti insieme

a noi !!!”

Rainbow è un mix di divertimento, performer, attori, addobbi strani e pazzi sulle note di musica commerciale.

Tutto questo crea una festa coinvolgente per il pubblico; la gente stessa è uno degli elementi principali della festa che si immedesima in un mondo parallelo.

È proprio da tutto questo spettacolo nasce Rainbow party

la festa più pazza che tu abbia mai vissuto, la festa che fa divertire... dove la prima regola è divertirti!!!

• DJ’s: OTIV DEEJAY: voice Christian Voice

• team Loris Schirinzi Eleonora Cavalera

special thanks Eventi Salento

• Official Web www.eventisalento.info

- Free Entry entro le h.00:30 ---> possibilità di PRENOTARE IL TUO INGRESSO OMAGGIO (fino ad esaurimento).

- dopo le h.00:30 ingresso ridotto in Lista ;

- possibilità di prenotare Tavoli Privè nella Ganden Zone, con ingresso e bottiglie di qualità tutto incluso (compreso salta fila);

al Picador Village, puoi anche cenare in preserata dalle ore 21:00 nella zona "Food & Music" con servizio pizzeria con la nostra entusiasmante cena spettacolo in compagnia del Balla Italia Musica Italiana e cover band che si alterneranno per tutta la programmazione del martedi... costo menù fisso 15,00€ (pizza a scelta + patatine + bevanda inclusa)

e dopo la cena potrai restare con noi a divertirti nell'area disco senza pagare alcun biglietto d'ingresso.

(solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti)

INFO E PRENOTAZIONI 3933848179



evento targato Gallipoli in Party .... seguici su facebook !!!

Picador Village ( Pamplona Disco project )

Sp 289 Località Fontana Gallipoli/Taviano (dalla Sp uscita “Li Sauli” direzione Lido Pizzo/Punta della Suina)

Taviano