Descrizione evento: L'estate 2020 del Nafoura fa il pieno di personaggi. Il 15 agosto arriva lei, Elettra Lamborghini.



E' uno dei personaggi più popolari e discussi dello show biz italiano ed internazionale. Grazie alla partecipazione a programmi come Super Shore ed Ex on the Beach e soprattutto ad una carriera musica importante, Elettra sa sempre come farsi notare e quando sale sul palco lo show è assicurato.

Prenota il tuo biglietto : Emiliano 340.6070633 (Whatsapp-Chiamate-Messaggi)