Puglia in festa

Descrizione evento: TERRAROSS SOTTO LE STELLE

I suoni della pugliesità tra gusto e natura la notte di S. Lorenzo

Musica popolare, gastronomia locale, green area, luminarie artistiche, osservatorio astronomico.



Puglia, terra delle masserie, degli ulivi e dei muretti a secco, impreziosita nella sua area centrale da meravigliosi trulli e ordinati vigneti baciati dal sole.

Un paesaggio collinare meraviglioso, che nella Notte di S. Lorenzo sarà la cornice autentica di un'esperienza tutta da vivere all’insegna delle tradizioni contadine tra musica popolare, sapori originali e addobbi tipici del giorno di festa.

Chi meglio dei Terraross per trasmettere le vibrazioni di una comunità agreste ancora pulsante tra riti ed usanze capaci di rappresentare questa regione ormai meta indiscussa di un flusso turistico importante.

Una masseria vestita a festa nell’agro di Putignano per celebrare la pugliesità, non solo con un buon bicchiere di vino da abbinare a prelibatezze arrosto o più semplicemente ad un panzerotto fumante, ma anche danze ed osservazioni astronomiche tra una pizzica ed una tarantella magistralmente eseguite dal vivo dai suonatori e menestrelli della Bassa Murgia, su un palco “ricamato” da luminarie artistiche.

L’evento è organizzato da Apulia Welcome in collaborazione con il B&B Dimora del Sole, Faniuolo Illuminazioni, Trullando, l’associazione astronomica Galileo Galilei.

Ingresso su prenotazione (al fine di garantire un regime di sicurezza in ottemperanza delle disposizioni che disciplinano le misure anti Covid19)

Per i contenuti specifici consultare l’evento facebook al seguente link https://bit.ly/3ieDcsZ