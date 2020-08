Puglia in festa

Descrizione evento: l' Associazione "Tarantinìdion" e " Taranto: una finestra su ..." organizzano, in collaborazione con l’ass. culturale “Vito Forleo”,



“LA CITTA’ VECCHIA DAL TRAMONTO AL CIELO STELLATO – Historiae, aneddoti e musica tradizionale”. II edizione



Una passeggiata serale all'insegna della conoscenza e valorizzazione territoriale, tra storia e folklore locale, un percorso, dunque, esperienziale ma soprattutto emozionale. Una " full immersion " impreziosita dalla musica popolare tarantina, accompagnata da passi di "pizzica - pizzica" ma soprattutto da historiae e simpatici aneddoti, accaduti proprio in Città Vecchia all'oscuro dei più. E questa volta, interessanti, variazioni che andranno ad impreziosire l'intera passeggiata.



check-in ore 19.00 in Piazza Duomo 131 in Città Vecchia a Taranto c/o a' puteje arte e (è) cultura . Lo start dello spettacolo itinerante è fissata per le ore 19.30. Al termine dello spettacolo, è previsto uno sfizioso APERICENA di arrivederci, con un singolare cadeau, tipicamente tarantino!

Per informazioni ticket e prenotazioni, contattare o mandare un WhatsApp al numero 3770948143.