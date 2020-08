Puglia in festa

Descrizione evento: l' Associazione "Tarantinìdion" e " Taranto: una finestra su ..." organizzano, in collaborazione con l’ass. culturale “Vito Forleo”, la III edizione de:

“LA CITTA’ VECCHIA DAL TRAMONTO AL CIELO STELLATO – Historiae, aneddoti e musica tradizionale”.



Giovedì 27 agosto ,ore 19.00 per il check-in c/o ‘A Putèje Arte e (è) Cultura,

via Duomo 131, Città Vecchia a Taranto.

Lo start dello spettacolo itinerante è fissato per le ore 19.30.



Una passeggiata serale all'insegna della conoscenza e valorizzazione territoriale, tra storia e folklore locale, un percorso, dunque, esperienziale ma soprattutto emozionale. Una " full immersion " impreziosita dalla MUSICA POPOLARE TARANTINA, accompagnata da passi di "PIZZICA - PIZZICA" ma soprattutto da HISTORIAE E SIMPATICI ANEDDOTI, accaduti proprio in Città Vecchia.

A concludere l'evento, sarà un singolare APERITIVO, tipicamente, salentino dalle svariate tonalità e aromi mediterranei!



Gli artisti e musici che ci accompagneranno in questa nuova avventura:

Cinzia Pizzo: voce, castagnette, danza e narrazione;

Giù Di Meo: voce, chitarra e narrazione;



Per informazioni ticket e prenotazioni, contattare o mandare un WhatsApp al numero 3770948143. NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.



Quella di giovedì' 27 agosto, sarà una ulteriore occasione per promuovere la bellezza di Taranto Vecchia e i suoi angoli, molto spesso dimenticati da un tempo lontano: una Taranto Vecchia di notte come non l'avete mai vista e né sentita, un originale approccio agli spettacoli itineranti, nonché, passeggiate culturali.





L'evento medesimo sarà organizzato nel pieno rispetto delle linee guida anti Covid19. Si raccomanda, vivamente, ai partecipanti di indossare la mascherina protettiva e di rispettare la distanza di sicurezza richiesta, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale tra le persone.