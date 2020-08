Descrizione evento: Nella splendida location del castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, nove artisti vi condurranno in un viaggio introspettivo dove l'arte danzerà per voi. Il cast di questa seconda edizione:

Enano, Charly Bouges, Camilla Melani, Davide Bonetti, Mattia Bonetti, Silvia Addiego Mobilio, Marina Quassia, Samuele Patti, Giorgia Sacceddu. I biglietti sono in vendita su:

https://oooh.events/evento/equasia2020-biglietti/ È possibile scegliere tra quattro fasce orarie:

• 18.00 - 19.30

• 19.30 - 21.00

• 21.00 - 22.30

• 22.30 - 24.00 Per info:

Marina Quassia

3404167662