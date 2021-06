Puglia in festa

Descrizione evento: Un piccolo assaggio, un’anteprima della III EDIZIONE DEL FESTIVAL JAZZ A CORTE diretto da Ilario de Marinis, nell’affascinante Corte “Davide Santorsola”. “JAZZ ON AIR ON TOUR” anteprima nuovo lavoro discografico di Larry Franco e Dee Dee Joy con la partecipazione del pluristrumentista Attilio Troiano e il contrabbassista Ilario De Marinis.



Biglietteria: Ticket intero 15,00 euro Ticket ridotto 10,00 euro (minori dai 6 ai 18 anni, studenti, over 65). PER ACQUISTARE I BIGLIETTI ONLINE

(anche con 18App e Carta del Docente): https://www.i-ticket.it/eventi/jazz-on-air-on-tour-terrazza-davide-santorsola-trani

Il concerto si svolgerà all’esterno, nella Corte “Davide Santorsola” nel pieno rispetto della normativa anti-Covid-19. Per accedere all’evento ed al museo sarà sempre obbligatorio effettuare la prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXi5kiJhK7QEDcqJi-AD0Le8ZKRuaOT7mtGHVe5t4ffC7sAQ/viewform Posti limitati.