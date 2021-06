Puglia in festa

Descrizione evento: Ripartono i concerti a cura dell'Associazione Auditorium che festeggia il ritorno alla normalità con il pubblico in sala al Palazzo delle Arti Beltrani con quattro matinée nel mese di giugno.





I APPUNTAMENTO - Domenica 6 giugno alle ore 11.00



Filippo Fattorini, violino- Sara Dominici, pianoforte



Il Violino nella sfera musicale mediterranea



Il primo appuntamento da non perdere ci accoglie con un programma fresco nelle armonie cromatiche di Respighi e Debussy proposto dal duo violino e pianoforte dei Maestri Filippo Fattorini e Sara Dominici.



I concerti si svolgeranno all’interno del Salone "G. Beltrani" nel pieno rispetto della normativa anti-Covid-19.



Per accedere agli eventi ed al museo sarà sempre obbligatorio effettuare la prenotazione.



Per acquistare il biglietto online (acquistabile anche con 18App e Carta del Docente):

https://www.i-ticket.it/eventi/filippo-fattorini-violino-sara-dominici-pianoforte



L’utilizzo della mascherina è obbligatorio. Posti limitati.