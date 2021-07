Puglia in festa

Descrizione evento: Presentazione Gianni Ciardo ha scritto, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla nascita di Dante, un monologo di cui è anche interprete, dal titolo: Dante: participio presente del passato – La Comedia secondo Mhé in cui, unisce, alla consueta ironia e leggerezza che ne contraddistingue la cifra stilistica, anche un intento divulgativo di impatto divertente e, purtuttavia, coinvolgente ed affascinante, per la diversità dei temi tratti dalla vita di Dante e dalla Divina Commedia. Un’ora e quindici di spettacolo in cui il pubblico, da quello più giovane a quello più adulto, avrà la possibilità di ricordare o conoscere temi notissimi della Commedia e di viaggiare fra le righe del surreale, tipico della comicità dell’artista. Sinossi Chi era Dante? Non lo sapremo veramente mai. Per stabilirlo, ci sono gli storici, gli studiosi, i critici, i biografi, i letterati. Ma si rimane davvero convinti di quello che ci hanno detto e dicono? Io provo a pensarlo come un “Verbo” che dopo 700 anni mi parla ancora , mi emoziona, e, dunque, è un participio presente….del passato che oggi provo a leggere e capire secondo la mia versione. Quindi…. Signore e Signori questa è la Comedia (si con una “m”) secondo …me! Mhé! Gianni Ciardo Un’ora alla maniera della stand up comedy in cui il noto artista e comico pugliese darà al pubblico la sua versione e visione di Dante, celebrandone il rispetto che gli è dovuto, sia pure facendo fare capolino al sorriso, convinto com’è che …anche Dante sorrideva. Per accedere allo spettacolo è obbligatorio effettuare la prenotazione al seguente link:

