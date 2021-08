Descrizione evento:

Per il dodicesimo anno, Bisceglie (Bandiera Blu 2021) ospita il Festival Letterario Libri nel Borgo Antico. Un’esperienza unica per gli appassionati di lettura e per quanti amano la bellezza senza tempo dei centri storici di Puglia. Nelle splendide piazze della città vecchia, nell’ultimo fine settimana di agosto, il pubblico potrà incontrare 120 autori, conoscere 80 case editrici nazionali e regionali, farsi coinvolgere dall’entusiasmo di 400 giovani volontari.Il cuore pulsante della letteratura, della saggistica, del giornalismo italiano, si daranno appuntamento dal 26 al 30 agosto a Bisceglie. Fitto il cartellone 2021, pensato per incontrare l’interesse di un pubblico sempre più ampio. Fra gli autori presenti Ernesto Galli Della Loggia, Roberto Costantini, Marcello Veneziani, Annalisa Cuzzocrea, Gabriella Genisi, Alessandro Robecchi, Giancarlo De Cataldo, Antonio Caprarica, Andrea Barzini, Elvira Serra, Andrea Albertini, Vincenzo Mollica, Luca Barbarossa, Enzo Iacchetti, Sergio Cammeriere, Antonella Ruggero, Pinuccio, Cosimo Damiano Damato, Chiara Francini, Walter Nudo.Anche quest’anno, il Festival avrà una sezione dedicata esclusivamente ai piccoli lettori: la rassegna il Borgo dei Piccoli. Ogni pomeriggio, all’interno del Castello Normanno Svevo di Bisceglie, si alterneranno presentazioni di libri e laboratori per bambini.Le registrazioni saranno aperte dal 17 agosto. Gli ingressi a tutte le presentazioni in programma, previa registrazione, sono gratuiti. In ossequio alle nuove disposizioni anti-Covid, gli ospiti sono pregati di munirsi di certificato verde (green pass).Per ogni informazione sul programma, sugli eventi o sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.com o chiamare lo 080.396.09.70