Puglia in festa

Descrizione evento: TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA TORNA VIESTE IN LOVE EVENTI IN TEMA AMORE Dopo il grande successo del 2019, Vieste in Love fa il bis! E che bis! Dal 5 al 12 settembre la perla del Gargano si colora di AMORE e passione Che aspetti, scegli Vieste!!! Allunga la tua estate! IL PROGRAMMA DI VIESTE IN LOVE settembre: inaugurazione di “Man. Il Pensatore”. Installazione artistica luminosa ispirata alla famosa scultura in bronzo di Auguste Rodin. 13 metri di altezza per 13 di larghezza e 13 di profondità settembre: Vieste Urban Show. Con VANNI ODDERA. Esibizione di motocross e mototerapia settembre: Love Dog Show. Con EDOARDO STOPPA. Una serata interamente dedicata al mondo dei cani, con dimostrazioni di agility dog, obedience e molto, molto altro settembre: LA VIESTE EN ROSE. Evento dedicato al vino rosato. Degustazioni dei principali vini del Gargano, accompagnati da food, musica, poesia e arte settembre: WONDERLAND. Serata per i più piccoli. Vieste si fa luogo incantato, regno magico di personaggi sbarcati dal mondo della fantasia per rubare il cuore settembre: VIESTE MUSIC FESTIVAL. I talenti musicali di Vieste si prendono la scena. Kermesse canora tra i talenti più apprezzati del territorio settembre: TERRAZZE SONORE. Nessun palcoscenico, ma musica che prenderà vita direttamente dai balconi! Un'orchestra diffusa si esibirà, facendo riecheggiare le note che raccontano l'Amore settembre: Vieste in TANGO. Con Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto. Artisti, ballerini e musicisti di fama internazionale per un gran galà sotto le stelle settembre: The Best of RIMBAMBAND. Un travolgente mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo. Uno spettacolo comico imperdibile E se vuoi entrare già in clima Vieste in Love, acquista subito la maglia dell’edizione 2021 cliccando qui https://bit.ly/2W98L1C Non ti resta che esserci. Ti aspettiamo a Vieste per vivere un amore unico, speciale, eterno www.viesteinlove.it Whatsapp 0803976001