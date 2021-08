Descrizione evento: LA RIMBAMBAND ALLA VIESTE IN LOVE Un esilarante e irresistibile mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di ?gura, rumorismo: questo è il Rimbamband Show Le note, i rumori, i suoni, gli strumenti, l’immaginazione, il corpo, le parole e un pizzico di genuina follia. Allo spegnersi delle luci, come per magia, il reale si fa surreale, l’impossibile diventa possibile, il possibile improbabile. Il sassofonista avanzo di balera, rubato alla banda di paese, il contrabbassista stralunato, il pianista virtuoso, il batterista rompiscatole, il capobanda sempre più esaurito, danno vita a un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente capace di risvegliare il fanciullo presente in tutti noi! Domenica 12 settembre Piazzetta Marina Piccola EVENTO GRATUITO Info e prenotazioni www.viesteinlove.it