Puglia in festa

Descrizione evento: VIESTE IN TANGO PER LA VIESTE IN LOVE L'11 settembre Vieste diventa capitale del Tango argentino, con un omaggio ad Astor PIAZZOLLA, in occasione del centenario della sua nascita. Artisti, ballerini e musicisti di fama internazionale per un gran galà sotto le stelle della perla del Gargano DAIANA GUSPERO è una delle ballerine professioniste e insegnanti di tango argentino più stimate e apprezzate a livello internazionale MIGUEL ANGEL ZOTTO è un ballerino argentino, eletto tra i tre più grandi ballerini di tango di tutti i tempi. Lo hanno definito il "Maradona del Tango" LO QUE VENDRA è un'orchestra di 4 musicisti professionisti: Nicolas Maceratesi al bandoneon, Daniela Fidanza al pianoforte, Mario Pace al violino, Gerardo Scaglione al contrabbasso, Damian Forentik al bandoneon, Nicolas Maceratesi al bandoneon e Melody Quinteros al violino. Presentatore della serata Francesco Donato